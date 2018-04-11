МОЭК добился привлечения к ответственности директора УК из‑за долгов на 20 млн руб

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ПАО «МОЭК» о привлечении директора ООО «Каховка-Аремэкс» к субсидиарной ответственности по долгам за потребленную тепловую энергию на сумму свыше 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МОЭК.

«Это первый случай в судебной практике ПАО «МОЭК», когда к финансовой ответственности привлекается руководитель организации-должника. Возможность требовать погашения обязательств с руководителей и собственников организаций-должников предоставляют изменения в закон о банкротстве», — говорится в сообщении.

ООО «Каховка-Аремэкс» является управляющей компанией в сфере ЖКХ, и обеспечивает эксплуатацию нескольких жилых домов в Юго-Западном административном округе. Ее руководителем и учредителем является Иван Качанов. Движимого и недвижимого имущества компания не имеет, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Среднемесячный объем потребления тепловой энергии — от 1 миллиона рублей до 2,7 миллиона рублей. При этом, за последние полгода по договору о теплоснабжении в адрес МОЭК поступил только один платеж около 90 тысяч рублей.

Применение новых положений закона о банкротстве в части предъявления требований к руководителям и собственникам компаний-должников является действенным инструментом, которым ПАО «МОЭК» активно пользуется.

«Ранее недобросовестные руководители должников относились к обращениям ПАО «МОЭК» в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве относительно спокойно, надеясь, что компания не сможет взыскать долги в рамках банкротства, так как у должника нет имущества и средств на счетах. Практика привлечения к субсидиарной ответственности станет хорошим стимулом для руководителей должников и собственников бизнеса, игнорирующих общение с поставщиком тепла, для погашения задолженности», — отметила заместитель директора ПАО «МОЭК» по правовым и корпоративным вопросам Ольга Соломина

В ближайшее время в Арбитражный суд будут направлены еще порядка 12 заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей должников на сумму более 87 миллионов рублей.