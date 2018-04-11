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Два 33-этажных жилых дома начали строить в Одинцовском районе
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Два 33-этажных жилых дома начали строить в Одинцовском районе 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Строительство двух жилых многоэтажных домов началось в деревне Марфино Одинцовского района, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Глава ведомства Руслан Тагиев, чьи слова приводятся в сообщении, рассказал, что в Марфине появятся две новостройки: корпуса 4.1 и 4.2.
По проекту, оба жилых корпуса 33-этажные. Одна новостройка рассчитана на 384 квартиры, из них — 192 однокомнатных, 192 двухкомнатных. Во второй новостройке будет 396 квартир, из них — 232 однокомнатных, 131 двухкомнатная, 33 трехкомнатных, отмечается в сообщении.
Дворы жилых домов планируется благоустроить: установить детские площадки, спортивные комплексы, озеленить территорию. Завершить строительство планируется в 2020 году.
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 Ещё 3 источника 
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