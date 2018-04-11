Два 33-этажных жилых дома начали строить в Одинцовском районе

Строительство двух жилых многоэтажных домов началось в деревне Марфино Одинцовского района, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Глава ведомства Руслан Тагиев , чьи слова приводятся в сообщении, рассказал, что в Марфине появятся две новостройки: корпуса 4.1 и 4.2.

По проекту, оба жилых корпуса 33-этажные. Одна новостройка рассчитана на 384 квартиры, из них — 192 однокомнатных, 192 двухкомнатных. Во второй новостройке будет 396 квартир, из них — 232 однокомнатных, 131 двухкомнатная, 33 трехкомнатных, отмечается в сообщении.

Дворы жилых домов планируется благоустроить: установить детские площадки, спортивные комплексы, озеленить территорию. Завершить строительство планируется в 2020 году.