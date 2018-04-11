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Владивостоку на ремонт дорог «подкинули» ещё 145 млн рублей
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Владивостоку на ремонт дорог «подкинули» ещё 145 млн рублей 

Prim.News 2 часа назад
Эти деньги выделили из дорожного фонда Приморского края.
Постановление об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году опубликовано на сайте краевой администрации.
Всего между 36 муниципальными образованиями распределили сотни миллионов рублей. Так, Владивосток получит 65,5 млн рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 46,4 млн рублей — на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и 33,5 млн рублей — на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям.
Детальная информация доступна в таблице здесь.
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