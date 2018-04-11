Владивостоку на ремонт дорог «подкинули» ещё 145 млн рублей 

Эти деньги выделили из дорожного фонда Приморского края.
Постановление об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году опубликовано на сайте краевой администрации.
Всего между 36 муниципальными образованиями распределили сотни миллионов рублей. Так, Владивосток получит 65,5 млн рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 46,4 млн рублей — на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и 33,5 млн рублей — на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям.
Детальная информация доступна в таблице здесь.