Более 2,2 млн рублей выделили из бюджета Приморья на реконструкцию пожарного депо в Лазовском районе

Сдать объект планируется к концу 2018 года. Постановление о бюджетных инвестициях в реконструкцию объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15-ого отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района подписал ВРИО губернатора Андрей Тарасенко В документе уточняется, что мощность объекта составит два машиновыезда, площадь — 177,5 кв. м. Сметная стоимость реконструкции — 2283,8 тыс. рублей. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2018 года.