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Более 2,2 млн рублей выделили из бюджета Приморья на реконструкцию пожарного депо в Лазовском районе
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Более 2,2 млн рублей выделили из бюджета Приморья на реконструкцию пожарного депо в Лазовском районе 

Prim.News 1 час назад
Сдать объект планируется к концу 2018 года.
Постановление о бюджетных инвестициях в реконструкцию объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15-ого отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района подписал ВРИО губернатора Андрей Тарасенко.
В документе уточняется, что мощность объекта составит два машиновыезда, площадь — 177,5 кв. м. Сметная стоимость реконструкции — 2283,8 тыс. рублей. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2018 года.
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