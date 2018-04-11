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Минстрой обязал сантехников приходить на аварийный вызов в бахилах
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Минстрой обязал сантехников приходить на аварийный вызов в бахилах 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами подразумевают наличие бахил у сантехников, которые приходят на аварийные вызовы. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, выступая на Всероссийском совещании по теме реализации закона о прямых договорах.
"Опрятный вид, включая наличие бахил, это кажется смешным, но в XXI веке в кирзовых сапогах не проходить через всю квартиру. Это важный элемент культуры обслуживания и это теперь обязательная норма [для специалиста], который должен устранить аварийную ситуацию", — заявил Чибис.
Правительство в апреле 2018 года приняло стандарты сервиса управления многоквартирными домами, которыми предусматривается, в частности, регламентация работы аварийных служб, требования к наличию у управляющих компаний представительств для приема граждан, сообщил в ходе совещания глава Минстроя Михаил Мень.
Новые стандарты также предусматривают обязательную запись звонков, поступающих в управляющие компании, особенно в случае заявок на устранение аварийных ситуаций, сообщил Чибис. Также управляющие компании отныне должны идентифицировать специалиста, который выезжает на устранение неисправности по заявке жильцов, отметил он. «Идентификация того человека, который приходит от имени УК, для того, чтобы у нас не было мошеннических действий», — пояснил замминистра.
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