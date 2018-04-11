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Костромским слесарям запретят заходить в квартиры в грязных сапогах
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Костромским слесарям запретят заходить в квартиры в грязных сапогах 

Kostroma.Today 53 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Минстрой запретил слесарям из управляющих компаний пачкать полы жильцов, узнал KOSTROMA.TODAY. Ведомство разработало новые правила по управлению многоквартирными домами.
Кроме всего прочего, министерство строительства позаботилось о чистоте в квартирах жильцов. Согласно новым правилам, слесарям, которые приходят из управляющих компаний в квартиры, обязательно нужно носить с собой бахилы.
Кроме того, они, как и прежде, они могут являться только с необходимым пакетом документов и распечатанной заявкой.
По информации газеты «Известия», управляющие компании также обяжут вывешивать на видном месте в подъезде информацию об увеличении цен на услуги, предоставляемые управляющей компанией, и о росте тарифов.
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