Костромским слесарям запретят заходить в квартиры в грязных сапогах

Минстрой запретил слесарям из управляющих компаний пачкать полы жильцов, узнал KOSTROMA.TODAY. Ведомство разработало новые правила по управлению многоквартирными домами.

Кроме всего прочего, министерство строительства позаботилось о чистоте в квартирах жильцов. Согласно новым правилам, слесарям, которые приходят из управляющих компаний в квартиры, обязательно нужно носить с собой бахилы.

Кроме того, они, как и прежде, они могут являться только с необходимым пакетом документов и распечатанной заявкой.

По информации газеты «Известия», управляющие компании также обяжут вывешивать на видном месте в подъезде информацию об увеличении цен на услуги, предоставляемые управляющей компанией, и о росте тарифов.