Свердловская область лидирует по числу детей сирот, ожидающих жилье 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Свердловская область лидирует в России по числу неоконченных исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам. Об этом сообщил, выступая в Совете Федерации, директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.
По данным ФССП, в прошедшем году впервые за несколько лет снизилось количество исполнительных производств, в рамках которых предоставлены жилые помещения детям-сиротам — до 9,3 тыс. В 2016 году приставы завершили 9,4 тыс. таких производств, в 2015 году — 9,3 тыс., в 2014 году — 8,6 тыс.
"Это обусловлено отсутствием в бюджетах субъектов Российской Федерации денежных средств, объем которых позволяет обеспечить всех нуждающихся жилыми помещениями, а также наличием целого ряда иных проблем, находящихся вне сферы деятельности ФССП России", — пояснил главный судебный пристав России.
По данным ФССП, наиболее проблемными регионами являются Свердловская область, в которой по состоянию на 1 января текущего года зафиксировано 3,2 тыс. неоконченных исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам, Приморский край — 3 тыс., Саратовская область — 1,7 тыс., Хабаровский край — 1,2 тыс. и Самарская область — 1,1 тыс. исполнительных производств. На их долю приходится порядка 45% общероссийского количества неоконченных исполнительных производств данной категории.