Свердловская область лидирует по числу детей сирот, ожидающих жилье

По данным ФССП, в прошедшем году впервые за несколько лет снизилось количество исполнительных производств, в рамках которых предоставлены жилые помещения детям-сиротам — до 9,3 тыс. В 2016 году приставы завершили 9,4 тыс. таких производств, в 2015 году — 9,3 тыс., в 2014 году — 8,6 тыс.

"Это обусловлено отсутствием в бюджетах субъектов Российской Федерации денежных средств, объем которых позволяет обеспечить всех нуждающихся жилыми помещениями, а также наличием целого ряда иных проблем, находящихся вне сферы деятельности ФССП России", — пояснил главный судебный пристав России.