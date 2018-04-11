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Строительство жилого комплекса из трех 36-этажных башен на севере Москвы завершат в декабре
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Строительство жилого комплекса из трех 36-этажных башен на севере Москвы завершат в декабре 

Агентство «Москва» 59 минут назад
«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительство высотного жилого комплекса на севере Москвы», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что утвержденным проектом предусмотрено строительство комплекса общей площадью 108,5 тыс. кв. м, состоящего из трех 36-этажных башен, объединенных двухэтажным стилобатом и подземным этажом для хранения автомобилей на 314 машиномест. Всего в комплексе будет 1 тыс. 92 квартиры. Срок завершения работ — декабрь 2018 г. Объект возводится по адресу: Головинское шоссе, вл. 10, САО. Застройщиком выступает ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление Северное», генеральным подрядчиком — ООО «Эспика».
«В настоящее время на объекте завершены работы по возведению несущих конструкций трех корпусов и стилобата. Почти наполовину завершены монтаж фасада и устройство кровли. На 80% выполнен монтаж внутренних инженерных систем. Строители приступили к отделочным работам в местах общего пользования», — пояснили в пресс-службе.
О. Антосенко добавил, что в результате проверки жилого комплекса на Головинском шоссе выявлены нарушения по технологии и качеству производства монолитных работ, а также по соблюдению требований пожарной безопасности.
«В отношении подрядчика ООО «Эспика» возбуждено административное производство, оформлены протоколы об административных правонарушениях и выдано предписание об их устранении. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений в кратчайшие сроки», — заключил О. Антосенко.
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