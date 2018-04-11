В законодательстве больше не будет понятия «жильё экономического класса»

Понятие «жильё экономического класса» в Гражданском кодексе будет заменено на понятие «стандартное жильё». За соответствующие поправки проголосовали члены Совета Федерации «В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации » с 11 января 2018 года в действующем законодательстве понятие «жильё экономического класса» заменено на понятие «стандартное жильё», установлены требования к стандартному жилью, правила его строительства и дальнейшей реализации», — сообщил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов. Утратившими силу признаются пункт 3 статьи 558 Гражданского кодекса, устанавливающий особенности купли и продажи жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, а также статья 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».