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В законодательстве больше не будет понятия «жильё экономического класса»
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В законодательстве больше не будет понятия «жильё экономического класса» 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Понятие «жильё экономического класса» в Гражданском кодексе будет заменено на понятие «стандартное жильё». За соответствующие поправки проголосовали члены Совета Федерации.
«В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года №506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 11 января 2018 года в действующем законодательстве понятие «жильё экономического класса» заменено на понятие «стандартное жильё», установлены требования к стандартному жилью, правила его строительства и дальнейшей реализации», — сообщил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов.
Утратившими силу признаются пункт 3 статьи 558 Гражданского кодекса, устанавливающий особенности купли и продажи жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, а также статья 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года №224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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