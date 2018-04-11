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В Красноперекопске на пожаре спасли пожилую женщину
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В Красноперекопске на пожаре спасли пожилую женщину 

РИА Новости Крым 41 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В Красноперекопске на пожаре в пятиэтажке спасли 75-летнюю хозяйку горевшей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС РФ.
Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло на балконе однокомнатной квартиры на пятом этаже. Огонь мог перекинуться на кровлю здания и соседние квартиры пятиэтажного жилого дома. Поэтому спасатели экстренно эвакуировали жильцов дома.
Пожар, площадь которого составила три квадратных метра, удалось ликвидировать в течение 20 минут. Огнем были уничтожены оконная и балконная рамы и личные вещи. Причины загорания выясняют эксперты.
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