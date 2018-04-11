Проблемы со строительством дома СУ-155 в Новых Черемушках могут быть решены в этом году

Затянувшееся строительство жилого комплекса в Академическом районе (Новые Черемушки, квартал 10С, корп 8), может завершиться в текущем году. В ближайшее время в проблемном жилом доме СУ-155 начнутся работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С 10 апреля начнется монтаж вентиляционных, отопительных, канализационных сетей, сетей водоснабжения. Примерно через две недели стартуют работы по прокладке электрических сетей. Подрядчик выбран, задачи ему поставлены, сроки определены. Сдать сети в эксплуатацию планируется к концу октября», — приводятся в сообщении слова представителя «РК Строй».

В то же время компания ждет решения Москомэкспертизы по расширению и укреплению фундаментной плиты, на которой стоит жилой комплекс, и возможному усилению грунтов.

В сообщении отмечается, что, по словам представителя «РК Строй», строительные работы идут согласно утвержденной «дорожной карте». В настоящее время идут работы по оформлению фасадов и остеклению окон.

«Твоя газета»

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