Фонд развития Югры направит 100 миллионов рублей на создание индустриального парка в Сургуте

В рамках реализации проекта на 21 тысяче квадратных метров будут возведены новые производственные, складские и офисные помещения, создано более 1500 новых рабочих мест. «Согласно договору объем финансирования со стороны фонда составит 102 млн рублей. Займ будет выдан под 5% годовых сроком на десять лет с отсрочкой платежа по уплате основного долга на два года. Средства займа будут направлены на разработку проектной документации и изыскательские работы, демонтажные работы, закупку оборудования, относящегося к коммунальной инфраструктуре, капитальный ремонт зданий и сооружений», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Фонда. Договор о предоставлении целевого льготного займа подписан исполняющим обязанности генерального директора Фонда развития Югры Романом Генкелем и генеральным директором Управляющей компании «Индустриальный парк — Югра» Русланом Гусаром 10 апреля в рамках Югорского промышленного форума.