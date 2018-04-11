Новоселье без радости. Жильцы аварийных домов не спешат переселяться

По оценкам экспертов Фонда ЖКХ, за последние 10 лет (с 2008 по 2018 гг.) для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств федерального Фонда для Коми выделили 5,81 млрд рублей. Ещё столько же — 5,78 млрд рублей — в порядке софинансирования регион добавил из своего бюджета.

Вот только после перерезания красной ленточки и отъезда высокопоставленных гостей из новостройки начинают всплывать строительные дефекты.

«Зайчик» на стенах

В койгородском посёлке Кажыме 23-квартирный дом для переселенцев из аварийного жилья сдали ещё в сентябре 2017 года. Почти сразу новосёлы стали жаловаться на некачественную отделку в квартирах. И эти недоделки подрядчик устранил. А вот до главной проблемы руки так и не дошли.

«Канализационная система нашего дома устроена так, что она не может принять все отходы. В итоге канализационный колодец переполняется. Со всеми, в прямом смысле слова, вытекающими последствиями», — рассказали жильцы дома № 63а по ул. Советской.

Первый замруководителя администрации Койгородского района Герман Калабин пообещал, что после схода снега дом подключат к центральной канализации.

«Заявку на технологическое присоединение направили в компанию, которая является собственником коммунальной сети», — сказал чиновник.

В других муниципалитетах власти и вовсе заняли позицию: в дом заселились — справляйтесь с проблемами сами. Новый дом № 1а по ул. Лесной в посёлке Студенец Усть-Вымского района в августе прошлого года инспектировал сам глава Коми. Прогулявшись по кирпичной двухэтажке, Сергей Гапликов остался доволен увиденным. Но уже в декабре новосёлы стали писать жалобы во все инстанции.

«Строители плохо положили изоляцию на чердаке, и туда всю зиму попадал снег: он таял, вода сочилась в квартиры, а потом на стенах и потолке — грибок. В некоторых квартирах на втором этаже даже потолок в морозы промерзал, — рассказывает про быт свой и соседей Лидия Кривушева. — Из окон, хотя они и пластиковые, дует. В коридорах между полом и стеной — щели. В одной из квартир строители вообще забыли смонтировать вентиляцию».

Жильцы трижды обращались в администрацию, но недостатки устранили только в одной квартире. Все остальные «прелести» нового дома власти оставили без внимания.

Кто ответит за разгильдяйство?

А вот дом в селе Пажга Сыктывдинского района новосёлы будут обживать не скоро. Ещё до сдачи новостройки в эксплуатацию по кирпичному фасаду здания поползли сквозные трещины, что зафиксировал специалист управления капстроительства. Однако заказчик — администрация района — подписал акт принятых работ и перечислил подрядчику 8,9 млн рублей из бюджета. Позже контракт с подрядчиком администрация района расторгла и подала в суд на возврат денег. А для людей, которых собирались переселить, купили квартиры на вторичном рынке жилья, потратив деньги из бюджета района. При этом квартиры купили по завышенным ценам, переплатив 1,4 млн рублей.

Результаты отчёта Контрольно-счётной палаты района о воплощении госпрограммы говорят сами за себя: неэффективное использование бюджетных средств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда превысило 10 млн рублей!

Что интересно, за растраченные миллионы, возможно, никто не ответит. Когда депутаты попытались установить фамилии членов комиссии, следившей за ходом стройки, выяснилось, что все чиновники уволились из администрации.

Кстати

В усть-куломском посёлке Донаёль с 2016 года пустует новый 4-квартирный ведомственный дом. Его железнодорожники строили для своих специалистов, но те дружно отказались вселяться. И неудивительно. Квартиры обогреваются за счёт электричества, поэтому квартплата, по местным меркам, выходит астрономическая. Так, аренда 3-комнатной квартиры обойдётся зимой в 21 тысячу рублей, летом — в 16 тысяч. А 2-комнатной — в 18 и 12 тысяч рублей соответственно.