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Санкт-Петербург: свободных офисов все меньше
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Санкт-Петербург: свободных офисов все меньше 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
По данным компании JLL, по итогам первого квартала нынешнего года доля свободных площадей на офисном рынке Санкт-Петербурга снизилась до 7,4%. А это является минимальным уровнем со 2-го квартала 2008 года. Общее сокращение вакантности обусловлено уменьшением объема доступных помещений в классе А на 0,6 п.п. — с 6,1% до 5,5%, а также стабильным показателем в классе В — 8,2%.
На динамику вакантности повлияло отсутствие спекулятивного ввода в январе-марте 2018 года, что произошло впервые за историю современного рынка качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга. За прошедший квартал был введен лишь один бизнес-центр офисной площадью около 8 тыс. кв. м, реализованный для собственных нужд.
"Нехватка свободных помещений в историческом центре привела к повышенному спросу на офисы в удаленных районах, в которых еще сохранялась возможность расширения арендаторов без существенного увеличения затрат на аренду. Сейчас варианты и в децентрализованных локациях практически исчерпаны" — резюмирует руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Санкт-Петербурге Регина Волошенко.
Надо напомнить, что годом ранее в пяти районах города пустовало не менее 10% площадей.
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