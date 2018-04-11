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В Москве вырос спрос на элитные новостройки
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В Москве почти на четверть вырос спрос на элитные новостройки 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спрос на элитные новостройки Москвы вырос в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%, говорится в сообщении агентства недвижимости Savills.
Как уточняется в нем, на столичном рынке первичного элитного жилья с начала года было заключено 143 сделки, суммарная сумма приобретенных квартир и апартаментов составила 10,4 миллиарда рублей.
Средняя цена квадратного метра в премиальных новостройках Москвы по итогам квартала составила 805 тысяч рублей (14 тысяч долларов), говорится в сообщении.
По данным компании, за год доля покупателей элитного жилья, использующих ипотеку, удвоилась и достигла 25%.
Эксперты Savills прогнозируют дальнейший рост спроса в этом сегменте и в следующем квартале.
По их оценке, объем предложения премиальных новостроек в Москве с 2016 года вырос на 70% — до рекордных 2,6 тысячи лотов, и чтобы его распродать потребуется не менее пяти лет.
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