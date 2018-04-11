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Подмосковный долгострой «Нахабино Центральное» достроят летом 2018 года
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Подмосковный долгострой «Нахабино Центральное» достроят летом 2018 года 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Завершить строительство долгостроя ЖК «Нахабино Центральное» в подмосковном Красногорске планируется в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении регионального Минстроя.
"На сегодняшний день объект находится в высокой степени строительной готовности — 95%. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце июля 2018 года, после чего всем 184 гражданам-соинвесторам этого жилого дома будут переданы их квартиры", — сообщил зампред областного правительства — министр стройкомплекса Московской области Максим Фомин, его слова приводятся в пресс-релизе ведомства.
Ход строительных работ на объекте в красногорском поселке Нахабино проверили специалисты подмосковного Минстроя. Сейчас там выполняются монтаж внутренних инженерных сетей и отделка мест общего пользования, ведутся сантехнические и пуско-наладочные работы.
ЖК «Нахабино Центральное» — монолитно-кирпичная новостройка комфорт-класса на Институтской улице в Нахабине. Комплекс представляет собой десятиэтажный трехсекционный дом. В зависимости от секции на типовом этаже может быть расположено 4 или 8 квартир.
В сообщении напоминается, что в целях завершения строительства объекта и обеспечения прав граждан, был привлечен инвестор ЗАО «Затонское», который возобновил работы с сентября 2017 года. В феврале 2018 года финансирование строительных работ в объеме 115 миллионов рублей взяла на себя ГК ПИК.
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