Ещё
Содержание нижегородского стадиона после ЧМ в 2019–2021 годах оценили почти в миллиард
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Содержание нижегородского стадиона после ЧМ в 2019–2021 годах оценили почти в миллиард 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксплуатационные расходы стадиона «Нижний Новгород» на 45 тыс. зрительских мест в 2019–2021 годах оцениваются в 988,4 млн рублей, следует из проекта Концепции наследия чемпионата мира по футболу, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, прогнозная оценка эксплуатационных расходов стадиона, исходя из проведения 20 домашних матчей (такое число матчей нижегородского футбольного клуба «Олимпиец» определено в сезоне 2018–2019 годов) на 2019 год составляет 315,7 млн рублей, в 2020 году — 329,7 млн рублей, в 2021 году — 343 млн рублей, говорится в документе, подготовленном Минспорта России.
В 2022 году расходы на эксплуатацию стадиона составят, по предварительной оценке, 353,6 млн рублей, в 2023 году — 364 млн рублей. Итого за пять лет 1,7 млрд рублей, из которых 1 млрд 93,8 млн рублей составят средства федерального бюджета, 40,2 млн рублей — средства областного бюджета, 653,2 млн рублей — средства из внебюджетных источников.
Стадион также планируется использовать для проведения иных спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий муниципального, регионального, российского и международного уровня. На базе стадиона планируется создание музея футбольной команды.
Модель управления стадионом в настоящее время не определена. Правительство Нижегородской области планирует, что управляющей компанией стадиона будет ГБУ «Региональная управляющая компания», которая также выполняет функции по эксплуатации тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске.
Саму тренировочную площадку на стадионе «Химик» планируется использовать под проведение спортивных соревнований, организацию учебно-тренировочного процесса детско-юношеских спортивных школ города и оказание услуг населению. Там потребуется перекладка газона с сертификацией поля и ворот и оснащение системой подогрева в 2019 году (плановая стоимость — 41,6 млн рублей).
В Нижнем Новгороде одну тренировочную площадку на улице Карла Маркса планируется отдать под обеспечение тренировочного процесса футбольного клуба «Волга» и ДЮСШ по футболу, вторую — на территории МБУ ДО «ДЮСШ „Мещера“ — под проведение спортивных соревнований, организацию учебно-тренировочного процесса детско-юношеских спортивных школ, оказание услуг населению. Под те же цели планируется отдать тренировочную площадку на нижегородском стадионе „Локомотив“. Планируемое количество занимающихся составит 300 человек, тренерско-преподавательского состава — 15 человек. На прокладку газона на всех трех площадках и оснащение системой подогрева площадки ДЮСШ „Мещера“ потребуется 93 млн рублей.
На стадионе „Локомотив“ планируется также создание метательного центра, реконструкция (новое строительство) легкоатлетического манежа в здании восточной трибуны.
Фото: stroytransgaz.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Обвал рубля будет носить краткосрочный характер» Названа одна из причин крупного пожара в пятиэтажном самострое в Сочи Курганский застройщик закопал под детской площадкой опасный объект
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства101
200 человек погибли при падении самолета в Алжире37
Россия пригрозила сбивать ракеты США835
Украина начала операцию «Граница-2018»29
Рубль продолжил безустанное падение366
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение