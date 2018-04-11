Содержание нижегородского стадиона после ЧМ в 2019–2021 годах оценили почти в миллиард

Эксплуатационные расходы стадиона «Нижний Новгород» на 45 тыс. зрительских мест в 2019–2021 годах оцениваются в 988,4 млн рублей, следует из проекта Концепции наследия чемпионата мира по футболу, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

России. В частности, прогнозная оценка эксплуатационных расходов стадиона, исходя из проведения 20 домашних матчей (такое число матчей нижегородского футбольного клуба «Олимпиец» определено в сезоне 2018–2019 годов) на 2019 год составляет 315,7 млн рублей, в 2020 году — 329,7 млн рублей, в 2021 году — 343 млн рублей, говорится в документе, подготовленном Минспорта

В 2022 году расходы на эксплуатацию стадиона составят, по предварительной оценке, 353,6 млн рублей, в 2023 году — 364 млн рублей. Итого за пять лет 1,7 млрд рублей, из которых 1 млрд 93,8 млн рублей составят средства федерального бюджета, 40,2 млн рублей — средства областного бюджета, 653,2 млн рублей — средства из внебюджетных источников.

Стадион также планируется использовать для проведения иных спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий муниципального, регионального, российского и международного уровня. На базе стадиона планируется создание музея футбольной команды.

Модель управления стадионом в настоящее время не определена. Правительство Нижегородской области планирует, что управляющей компанией стадиона будет ГБУ «Региональная управляющая компания», которая также выполняет функции по эксплуатации тренировочной площадки на стадионе «Химик» в Дзержинске.

Саму тренировочную площадку на стадионе «Химик» планируется использовать под проведение спортивных соревнований, организацию учебно-тренировочного процесса детско-юношеских спортивных школ города и оказание услуг населению. Там потребуется перекладка газона с сертификацией поля и ворот и оснащение системой подогрева в 2019 году (плановая стоимость — 41,6 млн рублей).

В Нижнем Новгороде одну тренировочную площадку на улице Карла Маркса планируется отдать под обеспечение тренировочного процесса футбольного клуба «Волга» и ДЮСШ по футболу, вторую — на территории МБУ ДО «ДЮСШ „Мещера“ — под проведение спортивных соревнований, организацию учебно-тренировочного процесса детско-юношеских спортивных школ, оказание услуг населению. Под те же цели планируется отдать тренировочную площадку на нижегородском стадионе „Локомотив“. Планируемое количество занимающихся составит 300 человек, тренерско-преподавательского состава — 15 человек. На прокладку газона на всех трех площадках и оснащение системой подогрева площадки ДЮСШ „Мещера“ потребуется 93 млн рублей.

На стадионе „Локомотив“ планируется также создание метательного центра, реконструкция (новое строительство) легкоатлетического манежа в здании восточной трибуны.

Фото: stroytransgaz.ru.