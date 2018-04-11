Аналитики составили портрет типичного покупателя нового жилья в Испании

Как пишет Noticia.ru, по статистике более половины покупателей — семейные пары среднего возраста, 27% — супруги в возрасте до 35 лет, 11% — одинокие люди, 9% — пожилые супруги, 1,3% — разведенные и вдовцы. Треть участников опроса сообщила, что приобретает недвижимость впервые, 19% рассматривают возможность покупки второго объекта, 6,8% собираются приобрести жилье с инвестиционными целями для третьего лица, например, для ребенка. Что касается вида жилья, то большинство выбирают квартиры. Причем для 98% важно наличие гаража, для 39% — наличие террасы. Почти 50% потенциальных покупателей ищут квартиры с тремя спальнями, 25% -с двумя, 23% — с четырьмя. Средний бюджет на покупку жилья в новостройке составляет €335 000. Пятая часть покупателей выбирает недвижимость стоимостью от €250 000 до €300 000. При этом только 4,6% рассчитывают расплачиваться собственными средствами, а 64% надеются на ипотечный кредит, покрывающий 80% стоимости квартиры.

Узнайте все о новостройках Валенсии из нашего видеосюжета.