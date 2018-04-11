Строительство дома ЖК «Нахабино Центральное» в Красногорске планируют завершить в конце июля

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию дома ЖК «Нахабино Центральное» в Красногорске планируется в конце июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра регионального стройкомплекса Максима Фомина.

«В настоящее время на объекте задействовано порядка 40 рабочих. Выполняются монтаж внутренних инженерных сетей и отделка мест общего пользования, а также сантехнические работы. Ведутся пуско-наладочные работы по слаботочным и электромонтажным системам. На сегодняшний день объект находится в высокой степени строительной готовности — 95%. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце июля 2018 г., после чего всем 184 гражданам-соинвесторам этого жилого дома, будут переданы их квартиры», — приводятся в сообщении слова М. Фомина.

В пресс-службе уточнили, что объект расположен по адресу: городской округ Красногорск, пос. Нахабино, ул. Институтская, д. 86. Изначально заказчиком-застройщиком указанного объекта был ЖСК «Ветеран», которым был привлечен инвестор ЗАО «ИСПК „Стройсервис“. Обязательства по строительству дома данная компания не выполнила, существенно нарушив условия договора и прекратив работы на объекте. В связи с этим в 2005 г. был организован аукцион по продаже объекта, в результате которого право собственности на объект незавершенного строительства получила компания ООО „Карс-Инвест“ без обременения правами третьих лиц — граждан, ранее вложивших денежные средства в строительство жилого дома. Однако и этому застройщику достроить объект не удалось, поскольку у компании возникли финансовые затруднения. С августа 2016 г. строительные работы на объекте были приостановлены.

Отмечается, что в целях завершения строительства объекта и обеспечения прав граждан, был привлечен инвестор ЗАО „Затонское“, который возобновил работы с сентября 2017 г. В феврале 2018 г. финансирование строительных работ в объеме 115 млн руб. взяла на себя ПАО „ГК „ПИК“.