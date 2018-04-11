За архангельский недострой чувашская компания заплатит 87 миллионов рублей

Недостроенный 300-квартирный дом для переселения архангелогородцев из ветхого и аварийного жилья может обойтись недобросовестному застройщику — чебоксарской компании «СУОР» в 86,9 миллиона рублей. Соответствующий иск подало Главное управление капитального строительства Архангельской области в Арбитражный суд Чувашии . Об этом сайту 29.ru стало известно из информации, размещённой в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов дела, основная часть иска — пени за неисполнение государственного контракта по строительству 300-квартирного жилого дома на Московском проспекте — речь идёт о 48,1 миллиона рублей. Ещё 38,8 миллиона рублей — попытка взыскать с компании «СУОР» выплаченный из областного бюджета аванс на строительство.

По федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Архангельске , в районе Московского проспекта, улиц Карпогорская и Галушина, планировалось построить пять домов. Общее количество квартир в них — более тысячи. Выполнение намеченного позволило бы почти вдвое сократить очередь на получение жилья по судебным решениям.

Однако в срок (до 1 сентября 2017 года) было сдано лишь одно здание — 180-квартирный жилой дом на Карпогорской, 32, построенный компанией «Архангельскгражданреконструкция».

Ещё два дома — на 180 и 80 квартир были построены чебоксарской компанией «СУОР» с серьёзными нарушениями условий контракта. Вместо августа они были официально введены в эксплуатацию лишь в конце ноября — середине декабря. Фактическое же заселение началось в январе-феврале 2018 года.

Более того, спустя пару месяцев после заселения в социальных сетях стали появляться видеообращения жильцов, в которых они сообщали о трещинах в стенах, появившихся в доме, который построил «СУОР». Впрочем, в правительстве области жильцов успокоили: трещины не критичны, подрядчик устранит их по гарантии.

Контракт на строительство 299-квартирного дома был расторгнут по соглашению сторон год назад. А вот договор на строительство 300-квартирного здания между Главным управлением капитального строительства (ГУКС) и компанией «СУОР» формально действовал до 13 февраля 2018 года. Однако фактически стройка была заморожена также почти год назад, остановившись на этапе забивания свай и устройства ростверка. К этому моменту «СУОР» выполнил работ примерно на 30 миллионов рублей, а получил от заказчика (по данным сайта государственных закупок) более 69 миллионов рублей.

Лишь в начале февраля 2018 года ГУКС официально уведомило компанию «СУОР» об одностороннем расторжении государственного контракта и потребовало вернуть в областной бюджет аванс и выплатить пени за нарушение сроков строительства. Однако чебоксарская компания добровольно не исполнила требование уполномоченного органа, из-за чего ГУКС было вынуждено обратиться в арбитражный суд.

Впрочем, экспертами перспективы взыскания заявленных сумм ставятся под сомнение. Во-первых, размер пеней, скорее всего, будет пересчитан в сторону уменьшения по ставке рефинансирования Центробанка . Во-вторых, компания «СУОР» сегодня находится в нелучшем финансовом состоянии — только по данным картотеки арбитражных дел в отношении «СУОР» были поданы несколько исков о банкротстве, количество же исков о взыскании задолженности исчисляется десятками.

Судьба самого 300-квартирного жилого дома пока непонятна. С одной стороны, в начале апреля состоялся очередной аукцион на его достройку. Победителем стала архангельская компания «РК-Инвест», цена контракта — 459 миллионов рублей. Однако завершение строительства дома планируется лишь к концу 2020 года.