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Госдума вводит в КАС новые нормы о возмещении судебных издержек
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Госдума вводит в КАС новые нормы о возмещении судебных издержек 

Legal.Report 2 часа назад
Госдума 10 апреля приняла в первом чтении поправки в Кодекс административного судопроизводства, изменяющие порядок распределения судебных издержек при оспаривании кадастровой стоимости недвижимости (об этом документе Legal.Report писал здесь).
Правительственный законопроект был разработан по предписанию Конституционного суда РФ, который в июле 2017 года признал неконституционными положения КАС, препятствующие возмещению судебных расходов истцов при оспаривании кадастровой стоимости земли. КС указал, что возложение на самих налогоплательщиков судебных расходов, связанных с установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой оценки она была определена ошибочно, не только сужает реальную доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение соответствующего судебного решения — с точки зрения соотношения судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами.
Поправками предусматривается, что судебные расходы при рассмотрении таких дел взыскиваются с ответчика в случае удовлетворения требований об оспаривании кадастровой стоимости из-за недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, а также из-за ошибки при ее определении, когда определенная в порядке массовой оценки кадастровая стоимость объекта явно превышает его кадастровую стоимость, установленную судом в размере его рыночной стоимости.
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