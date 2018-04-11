Госдума вводит в КАС новые нормы о возмещении судебных издержек

Госдума 10 апреля приняла в первом чтении поправки в Кодекс административного судопроизводства, изменяющие порядок распределения судебных издержек при оспаривании кадастровой стоимости недвижимости (об этом документе Legal.Report писал здесь).

Правительственный законопроект был разработан по предписанию Конституционного суда РФ , который в июле 2017 года признал неконституционными положения КАС, препятствующие возмещению судебных расходов истцов при оспаривании кадастровой стоимости земли. КС указал, что возложение на самих налогоплательщиков судебных расходов, связанных с установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой оценки она была определена ошибочно, не только сужает реальную доступность правосудия, но и способно финансово обесценить значение соответствующего судебного решения — с точки зрения соотношения судебных расходов с ожидаемыми налоговыми выгодами.

Поправками предусматривается, что судебные расходы при рассмотрении таких дел взыскиваются с ответчика в случае удовлетворения требований об оспаривании кадастровой стоимости из-за недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, а также из-за ошибки при ее определении, когда определенная в порядке массовой оценки кадастровая стоимость объекта явно превышает его кадастровую стоимость, установленную судом в размере его рыночной стоимости.