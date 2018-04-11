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Казань назвали третьей туристической столицей России
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Казань назвали третьей туристической столицей России 

Казанский репортер 48 минут назад
Фото: Казанский репортер
Казань в тройке самых популярных городов России по версии онлайн-площадки для путешествий и аренды жилья Airbnb. Первое место составители рейтинга отдали Санкт-Петербургу. А на втором месте — Москва. Кроме того, среди самых посещаемых городов страны назвали Сочи, Нижний Новгород, Калининград, а также Екатеринбург, Владивосток, Краснодар и Новосибирск. В то же время, самым гостеприимным городом России называют Суздаль. Его выбрали 91 процент путешественников. Далее в списке гостеприимных значатся Псков, Калининград и Краснодар с Новосибирском. Лучшими городами с точки зрения предоставляемого сервиса путешественники считают Иркутск, Сочи, Казань и Санкт-Петербург. Также в пятерке Нижний Новгород. А Москва занимает лишь 18-е место в этой части рейтинга. Кстати, в этом сезоне хорошее настроение туристам в Татарстане создадут «Абау»-эффекты.
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