Казань назвали третьей туристической столицей России 

Казань в тройке самых популярных городов России по версии онлайн-площадки для путешествий и аренды жилья Airbnb. Первое место составители рейтинга отдали Санкт-Петербургу. А на втором месте — Москва. Кроме того, среди самых посещаемых городов страны назвали Сочи, Нижний Новгород, Калининград, а также Екатеринбург, Владивосток, Краснодар и Новосибирск. В то же время, самым гостеприимным городом России называют Суздаль. Его выбрали 91 процент путешественников. Далее в списке гостеприимных значатся Псков, Калининград и Краснодар с Новосибирском. Лучшими городами с точки зрения предоставляемого сервиса путешественники считают Иркутск, Сочи, Казань и Санкт-Петербург. Также в пятерке Нижний Новгород. А Москва занимает лишь 18-е место в этой части рейтинга. Кстати, в этом сезоне хорошее настроение туристам в Татарстане создадут «Абау»-эффекты.