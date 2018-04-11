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48% московских ЖК относятся к точечной застройке
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48% московских ЖК относятся к точечной застройке 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Общий объем предложения составляет 7900 квартир, или 579,1 тысяч квадратных метров в суммарной площади квартир.
Департамент консалтинга и аналитики компании "Азбука Жилья" проанализировал сегмент точечной жилой застройки на первичном рынке в старых границах Москвы. Общее количество жилых комплексов точечного формата в Москве на стадии реализации составляет 156 проектов или 48%.
Общий объем предложения составляет 7900 квартир, или 579,1 тысяч квадратных метров в суммарной площади квартир. Проекты точечной застройки составляют менее пятой части от текущего объема предложения.
Как утверждают эксперты, это связано с тем, что проекты точечной жилой застройки, как правило, не масштабные. Только в семи комплексах проектное количество квартир составляет от 500 до 1100 штук.
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