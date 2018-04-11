Завершить строительство долгостроя ЖК «Нахабино Центральное» планируется в III квартале 2018 года

10 апреля на строительной площадке ЖК «Нахабино Центральное» состоялась встреча представителей Минстроя Московской области с гражданами‐соинвесторами объекта, который расположен по адресу: г.о. Красногорск, п. Нахабино, ул. Институтская, д. 86.

Специалисты совместно с представителями инициативной группы ознакомились с ходом строительных работ и провели осмотр здания, внутренних и подвальных помещений.

В настоящее время на объекте задействовано порядка 40 рабочих. Выполняются монтаж внутренних инженерных сетей и отделка мест общего пользования, а также сантехнические работы. Ведутся пуско-наладочные работы по слаботочным и электромонтажным системам

Изначально заказчиком-застройщиком указанного объекта был ЖСК «Ветеран», которым был привлечен инвестор ЗАО «ИСПК „Стройсервис“. Обязательства по строительству дома данная компания не выполнила, существенно нарушив условия договора и прекратив работы на объекте. В связи с этим в 2005 году был организован аукцион по продаже объекта, в результате которого право собственности на объект незавершенного строительства получила компания ООО „Карс-Инвест“ без обременения правами третьих лиц — граждан, ранее вложивших денежные средства в строительство жилого дома. Однако и этому застройщику достроить объект не удалось, поскольку у компании возникли финансовые затруднения. С августа 2016 года строительные работы на объекте были приостановлены.

В целях завершения строительства объекта и обеспечения прав граждан, был привлечен инвестор ЗАО „Затонское“, который возобновил работы с сентября 2017 года. В феврале 2018 года финансирование строительных работ в объеме 115 млн рублей взяла на себя ПАО „ГК „ПИК“.

На сегодняшний день, объект находится в высокой степени строительной готовности — 95%. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце июля 2018 года, после чего всем 184 гражданам-соинвесторам этого жилого дома, будут переданы их квартиры“, — заключил зампред областного правительства

— Максим Фомин, министр стройкомплекса Московской области.