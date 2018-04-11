Сергей Шогуров: оспорить выводы проверок фактического использования недвижимости можно в Межведомственной комиссии

При несогласии с результатами мероприятий по определению фактического использования объектов недвижимости (ОФИ), собственник объекта вправе обратиться на Межведомственную комиссию, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров . Определение фактического использования недвижимости необходимо для актуализации перечня объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости.

«В 2017 году на Межведомственной комиссии рассмотрено более 110 обращений. В ряде случаев приняты решения о проведении повторных проверок. Например, когда инспекторы вынужденно составляли акты по внешним признакам, так как их попросту не допускали на объекты», — рассказал Шогуров.

Глава контрольного ведомства пояснил, что Межведомственная комиссия при Департаменте экономической политики и развития города Москвы рассматривает в досудебном порядке обращения налогоплательщиков, которые не согласны с результатами мероприятий по определению фактического использования объекта недвижимости с целью налогообложения по кадастровой стоимости.

В Межведомственную комиссию могут обратиться юридические лица (собственники объектов нежилого фонда или организации, владеющие такими объектами на праве хозяйственного ведения). Обращение можно направить по почте или через «Электронную приемную» на сайте mos.ru