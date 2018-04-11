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С. Левкин: Ежемесячно от компаний поступает порядка 25 заявок на подключение к «Кабинету застройщика»
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С. Левкин: Ежемесячно от компаний поступает порядка 25 заявок на подключение к «Кабинету застройщика» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Порядка 25 заявок на подключения к «Кабинету застройщика» поступает от компаний ежемесячно, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
«В настоящее время в «Кабинете застройщика» зарегистрировано более 200 пользователей из 78 организаций. Ежемесячно поступает порядка 25 заявок на подключение. Онлайн сервис для застройщиков был запущен по решению мэра Москвы Сергея Собянина в помощь строительным организациям, которые, зарегистрировавшись, получают исчерпывающую информацию о возводимых ими объектах», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.
Руководитель департамента отметил, что застройщикам доступны такие сведения, как фото— и видеомониторинг возводимого объекта, ТЭПы, сведения о договорах аренды земельного участка, разрешительная градостроительная документация, решения рабочих групп, штабов.
«С момента запуска сервиса, за несколько лет ресурс прошел ряд модернизаций в части функциональных характеристик, контекстного наполнения. Из последних новшеств, в конце 2017 г. в «Кабинете застройщика» были запущены электронные сервисы для СРО. Представители саморегулируемых организаций в режиме онлайн могут увидеть актуальную информацию о государственных контрактах, ходе реализации строительных проектов организаций-членов. Кроме того, СРО видит информацию о всех проведенных Мосгосстройнадзором проверках в отношении организации», — сообщил С. Левкин.
Пройти регистрацию можно, зайдя на страницу информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью, выбрав опцию «Вход для застройщика», воспользовавшись своей учетной записью на портале госуслуг Москвы.
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