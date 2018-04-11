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Алексей Колмаков назначен замминистра по вопросам долевого строительства
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Алексей Колмаков назначен замминистра по вопросам долевого строительства 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сегодня, 11 апреля, о новых назначениях в региональном министерстве строительства сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. В министерстве проводятся структурные изменения. Так, введена должность заместителя министра по вопросам долевого строительства, на которую назначен Алексей Колмаков.
По данным пресс-службы, ранее Колмаков занимал должность заместителя начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска. К своим обязанностям на посту заместителя министра строительства Новосибирской области по вопросам долевого строительства чиновник приступит до конца текущей недели.
Кроме того, в министерстве произойдут и другие кадровые изменения.
«В связи с особой значимостью вопросов, связанных со строительством крупных региональных приоритетных и знаковых проектов, таких как ледовый дворец, волейбольный центр, перинатальный центр, а также в связи с большим объемом строительства объектов социальной инфраструктуры, принято решение по корректировке и усилению кадрового состава государственного заказчика ГКУ НСО «УКС» с заменой директора учреждения, а также переходе учреждения на проектное управление», — цитирует врио министра строительства Ивана Шмидта пресс-служба правительства.
Напомним, что с 1 июля 2018 года, в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, начнется переходный этап от финансирования строительства жилой недвижимости за счет средств дольщиков к банковскому финансированию. В перспективе ближайших двух лет, по всем новым проектам, по которым будет получено разрешение на строительство, основным источником средств для застройщиков станут банки.
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