Москомстройинвест: Банкротство «СУ-155» не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими 

Признание «СУ-155» банкротом не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Решением Арбитражного суда Московской области от 5 апреля 2018 г. АО «СУ-155» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Белокопыт Алексей Васильевич. Однако эта процедура не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами в столице», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Он напомнил, что реестр требований кредиторов АО «СУ-155» подлежит закрытию по истечении двух месяцев с момента публикации информации о банкротстве компании в газете «КоммерсантЪ» и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «Гражданам, не успевшим включиться в реестр требований кредиторов, можно сделать это в указанный период времени. Адрес для направления требований кредиторов и корреспонденции должнику и конкурсному управляющему: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15. Отчет конкурсного управляющего будет рассмотрен на заседании 4 октября 2018 г.», — уточнил К. Тимофеев.
По его словам, сроки исполнения обязательств перед пайщиками определены в соответствии с утвержденной «дорожной картой» и признание «СУ-155» банкротом их не меняет.
АО «СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10С, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2АБВ, районе Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2, районе Нагатино-Садовники, мкрн 1, корп. 29Б, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11А, корп. 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала. Первый из проблемных объектов «СУ-155» в Москве — по адресу: район Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2 — введен в июле 2017 г. На 2018 г. запланирован ввод в эксплуатацию объектов в районе Новые Черемушки и в районе Нагатино-Садовники. Функция по достройке объектов возложена на структуру АКБ «Российский капитал» (ПАО) — ООО «РК Строй».