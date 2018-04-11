Москомстройинвест: Банкротство «СУ-155» не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими

Признание « СУ-155 » банкротом не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Решением Арбитражного суда Московской области от 5 апреля 2018 г. АО «СУ-155» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Белокопыт Алексей Васильевич . Однако эта процедура не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами в столице», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Он напомнил, что реестр требований кредиторов АО «СУ-155» подлежит закрытию по истечении двух месяцев с момента публикации информации о банкротстве компании в газете «КоммерсантЪ» и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. «Гражданам, не успевшим включиться в реестр требований кредиторов, можно сделать это в указанный период времени. Адрес для направления требований кредиторов и корреспонденции должнику и конкурсному управляющему: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15. Отчет конкурсного управляющего будет рассмотрен на заседании 4 октября 2018 г.», — уточнил К. Тимофеев.

По его словам, сроки исполнения обязательств перед пайщиками определены в соответствии с утвержденной «дорожной картой» и признание «СУ-155» банкротом их не меняет.