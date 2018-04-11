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Шахтинско-Донской водовод введут в строй в следующем году
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Шахтинско-Донской водовод введут в строй в следующем году 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Строительство водовода планируется завершить в 2018 году, а ввести в эксплуатацию — в 2019.
«Первый этап завершен — построено 29,5 км путей водоснабжения. Мы уже видим определенный эффект, например, в двух поселках в Шахтах практически решена проблемам с водоснабжения. Порядка 40 тыс. человек получили качественное, бесперебойное водоснабжение. Сейчас реализуется два остальных этапа. Второй этап — строительство насосной станции «Майская». Третий этап — линейная часть, около 16 км очистных сооружений планируется построить рядом с Соколовским водохранилищем. В текущем году будут завершены все работы. Ввод объекта — в 2019 году», — рассказал Андрей Майер.
Шахтинско-Донской водовод обеспечивает водой более полумиллиона человек в Шахтах, Красносулинском, Октябрьском районах и в других территорий. Источник водоснабжения — река Дон.
Напомним, что с 2012 года в строительство водовода протяженностью 29,25 км было вложено более 1,3 млрд рублей. Еще более 2 млрд рублей направлено на реконструкцию насосной станции на площадке очистных сооружений водопровода в Шахтах, строительство насосной станции подкачки в районе посёлка Майского, а также прокладку 17,5 км водовода.
В начале 2018 года губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда бюджета области более 36,2 млн рублей на приобретение энергосберегающего оборудования для объектов Шахтинско-Донского водовода.
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