Шахтинско-Донской водовод введут в строй в следующем году

Строительство водовода планируется завершить в 2018 году, а ввести в эксплуатацию — в 2019.

«Первый этап завершен — построено 29,5 км путей водоснабжения. Мы уже видим определенный эффект, например, в двух поселках в Шахтах практически решена проблемам с водоснабжения. Порядка 40 тыс. человек получили качественное, бесперебойное водоснабжение. Сейчас реализуется два остальных этапа. Второй этап — строительство насосной станции «Майская». Третий этап — линейная часть, около 16 км очистных сооружений планируется построить рядом с Соколовским водохранилищем. В текущем году будут завершены все работы. Ввод объекта — в 2019 году», — рассказал Андрей Майер

Шахтинско-Донской водовод обеспечивает водой более полумиллиона человек в Шахтах, Красносулинском, Октябрьском районах и в других территорий. Источник водоснабжения — река Дон

Напомним, что с 2012 года в строительство водовода протяженностью 29,25 км было вложено более 1,3 млрд рублей. Еще более 2 млрд рублей направлено на реконструкцию насосной станции на площадке очистных сооружений водопровода в Шахтах, строительство насосной станции подкачки в районе посёлка Майского, а также прокладку 17,5 км водовода.