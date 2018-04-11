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Суд признал «СУ-155» банкротом
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Суд признал «СУ-155» банкротом 

РИА Недвижимость 37 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Арбитражный суд Московской области признал АО "СУ-155" банкротом и открыл в компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Процедура банкротства девелопера не повлияет на сроки исполнения обязательств перед пострадавшими гражданами в столице, подчеркивается в пресс-релизе.
"Сроки исполнения обязательств перед пайщиками определены в соответствии с утвержденной дорожной картой, признание «СУ-155» банкротом их не меняет", — приводятся в нем слова главы ведомства Константина Тимофеева.
Процедура наблюдения была введена в отношении головной структуры девелоперской группы компаний «СУ-155» — АО «СУ-155» — весной 2016 года. Группа, являвшаяся одним из крупнейших российских застройщиков жилья, имела многочисленные просроченные обязательства перед дольщиками и пайщиками. Достройку 145 жилых объектов группы в 14 регионах поручили банку «Российский капитал».
В Москве «СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вела строительство жилья по шести адресам. Один из проблемных объектов компании сдали в 2017 году в Филях-Давыдкове. На 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию домов в Новых Черемушках и Нагатине-Садовниках.
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