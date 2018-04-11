Двойная оплата. Дольщики рискуют заплатить за квартиры второй раз

Дольщики долгостроя на ул. Адмирала Ушакова, 21, рискуют заплатить за свои квартиры дважды. Сначала они перечислили деньги компании, которая начала возводить дом. Сейчас в Кировском районном суде идёт разбирательство по взысканию с дольщиков денег, потраченных на достройку объекта.

Выгодная сделка?

Елена Суетина и её мама приобрели квартиру в доме № 21 по ул. Адмирала Ушакова в 2006 году Они долго выбирали, сравнивали варианты, и предложение застройщика — «Патриоты» — показалось им наиболее интересным. Понравились и планировка, и площадь квартиры, и условия: часть суммы можно было внести вторичным жильём. Женщины полностью оплатили стоимость квартиры, квадратный метр в которой тогда стоил 16 тысяч рублей. Они заключили договор долевого участия и стали ждать, когда достроят дом. Работы должны были завершить в августе 2007 года. Но этого так и не произошло. Фактически возвели только коробку — несколько секций. В 2011 году застройщика признали банкротом, а руководителей компании — виновными в хищении денег дольщиков.

«Чтобы покупатели, которые заплатили деньги в полном объёме, не остались без квартир, в 2012 году создали ЖСК «Адмирала Ушакова, 21». При его создании правительство Пермского края обещало дольщикам, что доплата за достройку дома обойдётся каждому в 7 тысяч рублей за кв. м. Остальные траты, если они возникнут, возьмёт на себя бюджет», — пояснил адвокат Станислав Шестаков . — «Для помощи дольщикам правительство Пермского края привлекло Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию (ПАИЖК). Из бюджета региона в уставный капитал ПАИЖК перечислили 974,3 млн рублей».

Уговор дороже денег

Строительство второй очереди завершилось в 2016 году. И вот тут дольщиков ожидал неприятный сюрприз. В суды начали поступать иски о взыскании с людей полной стоимости достройки объекта — по 18,4 тысячи рублей за кв. м. То есть фактически они должны будут оплатить квартиры второй раз. В общей сложности сумма иска к почти двумстам дольщикам превышает 500 млн рублей.

«Мы дали согласие на создание ЖСК именно на условиях доплаты в 7 тысяч рублей. Другой вариант был бы просто невыгоден. Эта сумма записана и в протоколе общего собрания», — рассказала Елена. — «Ещё одна деталь. Все работы по достройке дома должны были согласовывать с нами, чего сделано не было. В результате их стоимость существенно выросла. Например, обычные двери с одним замком в 2016 году обошлись в 1,8 раза дороже, чем они стоят сейчас. Плюс были выполнены работы, в которых не было необходимости. То есть даже стоимость достройки завышена».

Станислав Шестаков считает эту ситуацию несправедливой по отношению к дольщикам, которым «на берегу», да ещё и в письменном виде, обещали невозвратную финансовую поддержку из бюджета.

«Государство все-таки должно держать своё слово», — считает адвокат. — «ПАИЖК выкупило у части дольщиков квартиры (право требования), а затем их перепродало. Наверное, ничего плохого в этом нет, ведь ПАИЖК — коммерческая организация. Но единственный учредитель — правительство региона. И, соответственно, возникает вопрос, а почему хотя бы часть этой прибыли не направить на невозвратную обещанную помощь дольщикам?»

Суд по этому делу будет продолжаться ещё долго — в деле сотни томов. В чью сторону склонится чаша весов — пока неизвестно.