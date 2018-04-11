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В ОП предложили упростить новые правила управления многоквартирными домами
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В ОП предложили упростить новые правила управления многоквартирными домами 

RT на русском 1 час назад
Фото: Амител
В Общественной палате России предложили упростить новые правила управления многоквартирными домами, сообщают «Известия».
ОП направила в Государственную думу заключение на поправки в Жилищный кодекс, разрешающие проводить собрания жильцов многоквартирного дома не только в традиционной форме, но и в формате конференций, причём во втором случае можно доверить голосование выбранному делегату.
Общественная палата поддержала концепцию документа, но высказала ряд замечаний.
Ранее m24 сообщало, что в январе — марте 2018 года в Москве ввели более 370 тыс. кв. м жилья.
RT на русском: последние новости
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