В ОП предложили упростить новые правила управления многоквартирными домами 

В Общественной палате России предложили упростить новые правила управления многоквартирными домами, сообщают «Известия».
ОП направила в Государственную думу заключение на поправки в Жилищный кодекс, разрешающие проводить собрания жильцов многоквартирного дома не только в традиционной форме, но и в формате конференций, причём во втором случае можно доверить голосование выбранному делегату.
Общественная палата поддержала концепцию документа, но высказала ряд замечаний.
Ранее m24 сообщало, что в январе — марте 2018 года в Москве ввели более 370 тыс. кв. м жилья.