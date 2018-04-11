Доходы мэра Путинграда Носова выросли в два раза

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отчитался о доходах, полученных в 2017 году. Декларация чиновника опубликована на сайте горадминистрации, передает "Уралинформбюро"

С 2016 года доход мэра Путинграда увеличился в два раза — с 1,5 до 3 миллионов рублей. Источники дохода в документе не указаны. Носов по-прежнему не владеет недвижимостью. В его пользовании две квартиры, площадь одной из которых 186 «квадратов», и жилой дом. В 2017-м он продал Mercedes-Benz GL 500. В его автопарке остались Bentley Continental GT, Chevrolet Express G1500 и Nissan Patrol.

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У супруги градоначальника доход немного упал — с 7 до 6,9 миллиона рублей. В ее владении находятся два земельных участка (по 1 250 «квадратов»), дача (почти 800 «квадратов»), квартира (186 «квадратов») и нежилое помещение (539 «квадратов»). В гараже у первой леди Нижнего Тагила — Porsche Cayenne Turbo.