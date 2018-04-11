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Санкт-Петербург стал самым популярным городом России
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Санкт-Петербург стал самым популярным городом России 

Авторадио 41 минуту назад
По мнению путешественников, лучшим городом в плане отдыха является Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, на третьем — Казань. Таков рейтинг самых популярных и гостеприимных городов России, который составила онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья Airbnb. В десятку самых посещаемых городов также вошли Сочи, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. А вот Суздаль признали самым гостеприимным российским городом. Такого мнения придерживаются 91% путешественников. На втором месте — Псков, замыкает тройку Калининград.
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