Санкт-Петербург стал самым популярным городом России 

По мнению путешественников, лучшим городом в плане отдыха является Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, на третьем — Казань. Таков рейтинг самых популярных и гостеприимных городов России, который составила онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья Airbnb. В десятку самых посещаемых городов также вошли Сочи, Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. А вот Суздаль признали самым гостеприимным российским городом. Такого мнения придерживаются 91% путешественников. На втором месте — Псков, замыкает тройку Калининград.