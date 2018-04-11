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«Делимобиль» заинтересовался самокатами и подал заявку на соответствующий бренд
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«Делимобиль» заинтересовался самокатами и подал заявку на соответствующий бренд 

Мослента 1 час назад
Оператор каршеринга «Делимобиль» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Делисамокат». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее источник в транспортном комплексе столицы сообщил, что «Делимобиль» планирует запустить весной сервис по аренде электросамокатов, и возьмет в лизинг более 1,6 тысячи электросамокатов с 1 апреля 2018 года до 1 марта 2020 года.
22 марта генеральный директор компании «Самокат Шеринг» рассказал, что до конца года в столице откроются около 20 пунктов проката самокатов. Стоимость аренды составит от 60 до 90 рублей в час.
Каршеринг — кратковременная поминутная аренда автомобилей. Проект «Московский каршеринг» был запущен в сентябре 2015 гога.
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