«Делимобиль» заинтересовался самокатами и подал заявку на соответствующий бренд

Оператор каршеринга «Делимобиль» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Делисамокат». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее источник в транспортном комплексе столицы сообщил, что «Делимобиль» планирует запустить весной сервис по аренде электросамокатов, и возьмет в лизинг более 1,6 тысячи электросамокатов с 1 апреля 2018 года до 1 марта 2020 года.

22 марта генеральный директор компании «Самокат Шеринг» рассказал, что до конца года в столице откроются около 20 пунктов проката самокатов. Стоимость аренды составит от 60 до 90 рублей в час.

Каршеринг — кратковременная поминутная аренда автомобилей. Проект «Московский каршеринг» был запущен в сентябре 2015 гога.