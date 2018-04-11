Liral Group отказалась от участия американской компании Hines в строительстве ЖК на севере Москвы

Американская инвестиционно-девелоперская компания Hines не будет участвовать в реализации проекта Liral Group по строительству жилого комплекса у станции метро «Войковская» на севере Москвы . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Liral Group.

«Руководство Liral Group отказалось от участия компании Hines в проекте застройки принадлежащего Liral Group земельного участка площадью 22,9 га по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 2. Компания Hines рассматривалась нами как потенциальный партнер для реализации первоначального этапа данного проекта, однако решение об участии компании Hines в проекте принято не было. Руководствуясь сочетанием прибыльности и социальной ответственности бизнеса, мы считаем целесообразным проработку проекта в соответствии с планом комплексного развития территории города Москвы», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в Liral Group, сейчас в соответствии с распоряжением городских властей ведется подготовка проекта планировки этой территории.

«Мы стремимся сделать это в максимально короткие сроки, и к этому есть определенные предпосылки. Также прорабатывается возможность проведения архитектурного конкурса на выбор лучшей архитектурной концепции комплексного развития территории земельного участка, обеспечивающей строительство современного жилого комплекса с развитой инфраструктурой, отвечающей требованиям градостроительных нормативов города Москвы при участии ведущих российских и международных архитектурных бюро», — заключили в пресс-службе.

В апреле 2017 г. СМИ сообщили, что компания Hines построит жилой комплекс на 550 тыс. кв. м на принадлежащем Liral Group участке площадью 20,3 га по адресу: ул. адмирала Макарова, вл. 2. Этот проект должен был стать единственным на российском рынке жилья крупным проектом с участием американских девелоперов.