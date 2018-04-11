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Падение рубля «навело шороху» на туристическом рынке
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Падение рубля «навело шороху» на туристическом рынке 

Уралинформбюро 56 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Рост курса доллара и евро предсказуемо отыгрался на стоимости зарубежных туров для россиян. Путевки выросли в цене пропорционально падению рубля. 10 апреля цены подняли все крупные туристические операторы, рассказал "Уралинформбюро" директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
"Вчера был довольно суетный день, так как был пересчет стоимости в ряде случаев", — отметил он.
Турагенства, которым пришлось сообщать новости потребителям, столкнулись с их небывалой активностью. Одни пытались вернуть залог, другие, наоборот, хотели выплатить стоимость по текущему курсу, третьи отказывались от доплат, связанных с изменением цены валюты. В некоторых ситуациях потребовалась юридическая помощь.
"Те компании, которые непосредственно работают с зарубежными партнерами, оказались в довольно непростой ситуации, связанной с тем, что деньги, переведенные днем ранее, не успели конвертировать, а стоимость туров уже изменилась. Я напомню, что в таком случае нет механизма брать с туристов доплату — это было бы немотивированно", — добавил Мальцев.
Эксперт рынка не взялся предсказать дальнейшего изменения стоимости путевок: «Более чем евро и доллар влияют на стоимость туров определенные акции. Например, раннее бронирование. Если вы убеждены, что сейчас стоимость полетит вверх — покупайте сейчас. Если у вас нет в этом уверенности, то исходите из целесообразности — как планировали, так и поступайте».
Стоит отметить, что цены на внутренние российские туры не поднялись.
Рубль подешевел на фоне расширения антироссийских санкций США. По данным на 10 апреля, стоимость доллара на Московской бирже превысила 63 рубля, евро — 78 рублей.
Ранее по теме: Санкции лишили российских бизнесменов 15 миллиардов долларов
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