Падение рубля «навело шороху» на туристическом рынке

Рост курса доллара и евро предсказуемо отыгрался на стоимости зарубежных туров для россиян. Путевки выросли в цене пропорционально падению рубля. 10 апреля цены подняли все крупные туристические операторы, рассказал "Уралинформбюро" директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев

"Вчера был довольно суетный день, так как был пересчет стоимости в ряде случаев", — отметил он.

Турагенства, которым пришлось сообщать новости потребителям, столкнулись с их небывалой активностью. Одни пытались вернуть залог, другие, наоборот, хотели выплатить стоимость по текущему курсу, третьи отказывались от доплат, связанных с изменением цены валюты. В некоторых ситуациях потребовалась юридическая помощь.

"Те компании, которые непосредственно работают с зарубежными партнерами, оказались в довольно непростой ситуации, связанной с тем, что деньги, переведенные днем ранее, не успели конвертировать, а стоимость туров уже изменилась. Я напомню, что в таком случае нет механизма брать с туристов доплату — это было бы немотивированно", — добавил Мальцев.

Эксперт рынка не взялся предсказать дальнейшего изменения стоимости путевок: «Более чем евро и доллар влияют на стоимость туров определенные акции. Например, раннее бронирование. Если вы убеждены, что сейчас стоимость полетит вверх — покупайте сейчас. Если у вас нет в этом уверенности, то исходите из целесообразности — как планировали, так и поступайте».

Стоит отметить, что цены на внутренние российские туры не поднялись.

Рубль подешевел на фоне расширения антироссийских санкций США . По данным на 10 апреля, стоимость доллара на Московской бирже превысила 63 рубля, евро — 78 рублей.

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