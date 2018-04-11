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Прокуроры Оренбуржья наказали недобросовестных застройщиков
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Прокуроры Оренбуржья наказали недобросовестных застройщиков 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Прокуратура области проводит проверки по исполнению законодательства в сфере долевого строительства. В отношении нарушителей применяются меры прокурорского регулирования.
В ходе проверки надзорные органы установили несколько фактов крупных нарушений застройщиков.
Сейчас на территории Оренбургской области идет строительство 178 многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков. Самые главные проблемы на сегодняшний день — включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей, и несоблюдение сроков сдачи жилых объектов в пользование.
Так, в результате проверки прокуратура Промышленного района Оренбурга выявила факт нарушения одной строительной компанией сроков передачи жилья в эксплуатацию. Также сотрудники компании ущемляли права участников долевого строительства: не извещали о задержках сдачи объекта в пользование и предложениях о заключении дополнительных соглашений о переносе ранее установленного срока. В результате прокуратура приняла все необходимые меры по устранению нарушений. Также отмечается, что похожее нарушение выявил прокурор Дзержинского района областного центра.
Отличился застройщик многоквартирного дома и в Бузулуке. Межрайонный прокурор выявил здесь несоблюдение им порядка привлечения денежных средств с клиентов.
По результатам всех проверок по Оренбуржью вынесено два постановления о возбуждении административных дел в отношении недобросовестных застройщиков и объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушения законодательства. А одно должностное лицо прокурор Оренбургского района привлек к уголовной ответственности за хищение денежных средств дольщиков.
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