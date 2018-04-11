Прокуроры Оренбуржья наказали недобросовестных застройщиков

Прокуратура области проводит проверки по исполнению законодательства в сфере долевого строительства. В отношении нарушителей применяются меры прокурорского регулирования.

В ходе проверки надзорные органы установили несколько фактов крупных нарушений застройщиков.

Сейчас на территории Оренбургской области идет строительство 178 многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков. Самые главные проблемы на сегодняшний день — включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей, и несоблюдение сроков сдачи жилых объектов в пользование.

Так, в результате проверки прокуратура Промышленного района Оренбурга выявила факт нарушения одной строительной компанией сроков передачи жилья в эксплуатацию. Также сотрудники компании ущемляли права участников долевого строительства: не извещали о задержках сдачи объекта в пользование и предложениях о заключении дополнительных соглашений о переносе ранее установленного срока. В результате прокуратура приняла все необходимые меры по устранению нарушений. Также отмечается, что похожее нарушение выявил прокурор Дзержинского района областного центра.

Отличился застройщик многоквартирного дома и в Бузулуке. Межрайонный прокурор выявил здесь несоблюдение им порядка привлечения денежных средств с клиентов.

По результатам всех проверок по Оренбуржью вынесено два постановления о возбуждении административных дел в отношении недобросовестных застройщиков и объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушения законодательства. А одно должностное лицо прокурор Оренбургского района привлек к уголовной ответственности за хищение денежных средств дольщиков.