В Костроме все больше обманутых дольщиков: стройка на Московской стоит

Московская, 29. Дом из красного кирпича. Один подъезд — 3 этажа, остальные — 2. В доме нет ни окон, ни дверей. Он не подключен ни к каким коммуникациям. В этом доме 28 квартир. И при этом только шесть дольщиков. Они в панике: уже 4 месяца строительство не ведется. И это притом, что получить ключи от новеньких квартир они должны были еще в декабре 2016 года, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Свободных квартир нет. Все они оформлены на непонятных лиц. Говорят, что частью квартир рассчитались с организациями. Одна, например, поставляла стройматериалы, — рассказывает Татьяна, дольщик.

Застройщиком является компания ООО «Градстрой». Подрядчик — «ТрансНеруд». На вопрос, почему строительство не ведется, внятного ответа никто дать не может. Все сводится к одной причине: нет денег.

Они говорят — в апреле сдадим. Вот апрель наступил. Застройщик говорит — вот у меня есть подрядчик, у него спрашивайте. А подрядчик говорит — я такой же дольщик, как и вы. Сам взял здесь квартиру в ипотеку. Замкнутый круг. Нет денег, чтобы продолжить строительство, — рассказывает семья Беловых.

По словам дольщиков, на достройку дома нужно всего 5-6 миллионов рублей.

Мы пытались связаться и с застройщиком, и с подрядчиком. Никто из них на связь не выходит. Телефон фирмы «Градстрой», указанный в интернете, недоступен. Второй оказался частным номером. Сайт «Градстроя» не действует. На ресурсе сейчас вообще опубликована запрещенная законодательством информация порнографического характера.

Официальный сайт на момент проверки не работал. Руководителю ООО «Градстрой» внесено представление. Проверкой также установлено, что информацию об изменении срока ввода объекта в эксплуатацию и передачи в собственность участникам долевого строительства в адрес участников долевого строительства ООО «Градстрой» направило с нарушением, — сообщили в прокуратуре.

Денег на завершение строительства нет. Но, по словам дольщиков, ничего не делается, чтобы эти деньги появились. Квартиры не продают. Дольщики ходили за защитой в областной департамент строительства, писали обращения «Единой России» и президенту.

Департаментом строительства Костромской области с целью мониторинга хода строительства объекта на постоянной основе осуществляются выездные совещания с участием застройщика и участников долевого строительства. По состоянию на 01.03.18 готовность объекта составляет 75%. Незавершенными работами являются работы по остеклению окон, монтаж внутренних инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории, а также подключение дома к системам водоотведения, к системам электроснабжения. По информации застройщика в настоящее время проводится работа по заключению договора на поставку и установку газового оборудования, — ответили костромичам в департаменте строительства.

В администрации города дольщикам напомнили про новый закон. Его суть в том, что теперь органы власти смогут на выгодных условиях привлекать инвесторов для завершения строительства проблемных домов. Компания, которая возьмется их достраивать, получит компенсацию и сможет взять в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. доТакой механизм будет применяться тогда, когда все остальные методы воздействия на недобросовестных подрядчиков исчерпают себя.

Также в городской администрации, заверили, что в случае неисполнения обязательств ООО «Градстрой» администрацией Костромской области будут приняты меры по защите прав участников долевого строительства.

А пока шесть семей живут на съемных квартирах. Нового жилья нет, но за ипотеку все исправно платят.