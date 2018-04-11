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Столица Урала отметилась гостеприимностью
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Столица Урала отметилась гостеприимностью 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Екатеринбург вошел в десятку самых популярных туристических городов России. Об этом сообщает портал путешествий и аренды жилья Airbnb.
Специалисты провели исследование сведений о бронировании гостиниц и аренды жилья туристами в период с весны 2017-го по весну 2018 года. По итогам анализа столица Урала оказалась на 8-м месте ТОПа, передает "Уралинформбюро".
Екатеринбург уступил не только Санкт-Петербургу и Москве, но также Казани, Новосибирску, Сочи, Калининграду, Владивостоку, Пскову и Суздалю. Последний, к слову, возглавил рейтинг.
Уральская столица не первый год входит в туристический ТОП-10. Путешественники выбирают город на Исети прежде всего из-за развитой инфраструктуры гостеприимства.
Ранее по теме: Хостелы Екатеринбурга попали в ТОП
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