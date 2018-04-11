Главного инженера «Казаньгоргаза» подозревают в земельных махинациях

По версии следствия, в 2007 году работник исполкома Высокогорского района внесла двоих людей, не имевших прав на получение земли, в список на оформление в собственность участков по Константиновскому Совету местного самоуправления. Затем зампредседателя Константиновского Совета на основании фиктивных документов оформила в собственность граждан два участка площадью 1200 кв. метров каждый. Первый, став хозяином участка, продал его в 2008 году за 40 тыс. рублей.

В 2009 году, по версии следствия, инженер Фагим Ильясов, действуя от имени второго гражданина, зарегистрировал право собственности на оставшийся земельный участок, после чего продал его за 900 тыс. рублей.

Причастность к совершению преступления Ильясов не признал.