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Главного инженера «Казаньгоргаза» подозревают в земельных махинациях
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Главного инженера «Казаньгоргаза» подозревают в земельных махинациях 

АиФ Казань 41 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Главного инженера ЭПУ «Казаньгоргаз» Фагима Ильясова подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По версии следствия, в 2007 году работник исполкома Высокогорского района внесла двоих людей, не имевших прав на получение земли, в список на оформление в собственность участков по Константиновскому Совету местного самоуправления. Затем зампредседателя Константиновского Совета на основании фиктивных документов оформила в собственность граждан два участка площадью 1200 кв. метров каждый. Первый, став хозяином участка, продал его в 2008 году за 40 тыс. рублей.
В 2009 году, по версии следствия, инженер Фагим Ильясов, действуя от имени второго гражданина, зарегистрировал право собственности на оставшийся земельный участок, после чего продал его за 900 тыс. рублей.
Причастность к совершению преступления Ильясов не признал.
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