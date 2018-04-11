В Калининградской области зафиксирован бум обращений за разрешениями на долевое строительство 

Местные власти объясняют это желанием застройщиков и после 1 июля 2018 года по максимуму привлекать деньги дольщиков по старым правилам. Фото: www.imageup.ru Как сообщила министр регионального контроля Калининградской области Елена Серая, в самом западном регионе России зафиксирован рост количества обращений застройщиков за разрешениями на строительство с привлечением средств дольщиков. «На сегодня бум обращений за разрешениями, чтобы вы понимали, — отметила чиновник. — Сегодня все хотят максимально получить документы и строить даже после 1 июля, привлекая деньги дольщиков по старым правилам», — резюмировала Елена Серая (на фото). Фото: www.ruwest.ru Напомним, что принятые Госдумой поправки в законодательство, о которых неоднократно писал портал ЕРЗ, вступят в силу с 1 июля 2018 года. Они ужесточают требования к строительным компаниям, использующим средства участников долевого строительства. В частности, застройщику необходимо иметь трехлетий опыт работы в этой сфере и 10 тыс. кв. м жилья, сданного в эксплуатацию. Помимо этого поправками вводится правило «один объект — одна компания — одно разрешение на строительство». Также застройщик обязан открыть счет только в уполномоченном банке, который будет контролировать каждый платеж. По данным региональных властей, в настоящее время в Калининградской области 209 компаний-застройщиков используют в своей работе средства дольщиков. О самых крупных из них рассказывал портал ЕРЗ. Фото: www.applicature.com