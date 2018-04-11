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Омская область выделит 60 млн рублей на расселение поселка в зоне подтопления
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Омская область выделит 60 млн рублей на расселение поселка в зоне подтопления 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области приняло решение выделить 60 млн рублей на расселение поселка Затон с населением в 75 человек, который находится в зоне подтопления и каждый год страдает от паводка, сообщили в среду ТАСС в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса региона.
"Сейчас принято решение выделить 60 млн рублей, на эти средства будут расселены порядка 30 жилых помещений. Всего в населенном пункте находятся 62 жилых помещения, на расселение остальных средства планируется выделить при внесении в июне изменений в бюджет региона", — уточнили в Минстрое.
По словам собеседника агентства, средства будут выделены в рамках программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области». Средний размер соцвыплаты составит порядка 2 млн рублей.
"Предполагается, что этих средств должно хватить на то, чтобы приобрести жилье на территории Омской области. При этом граждане могут вложить дополнительно собственные средства для приобретения или строительства более просторного и комфортного помещения", — сказал ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ региона Сергей Кошелев.
По словам заместителя начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС по Омской области Сергея Крюкова, каждый год этот поселок на юге региона принимает на себя первый удар стихии. Ледяные заторы приводят к разлитию реки и подтоплению населенного пункта. В МЧС сообщили, что и в этом году велика вероятность прихода паводка в Затон, поэтому в поселок уже направлена группа спасателей, оборудованная всем необходимым для оказания помощи жителям.
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 Ещё 6 источников 
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