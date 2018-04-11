Омская область выделит 60 млн рублей на расселение поселка в зоне подтопления

"Сейчас принято решение выделить 60 млн рублей, на эти средства будут расселены порядка 30 жилых помещений. Всего в населенном пункте находятся 62 жилых помещения, на расселение остальных средства планируется выделить при внесении в июне изменений в бюджет региона", — уточнили в Минстрое.

По словам собеседника агентства, средства будут выделены в рамках программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области». Средний размер соцвыплаты составит порядка 2 млн рублей.

"Предполагается, что этих средств должно хватить на то, чтобы приобрести жилье на территории Омской области. При этом граждане могут вложить дополнительно собственные средства для приобретения или строительства более просторного и комфортного помещения", — сказал ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ региона Сергей Кошелев