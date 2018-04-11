Где купить квартиру? Обзор дома «Дыхание» на Тимирязевской

Разобраться в многообразии новостроек Москвы без специалиста не так-то просто. Лишь единицы приглашают архитектора для консультации при выборе жилого комплекса. Чтобы исправить эту ситуацию, мы запустили серию материалов, в которых вместе с профессионалами рассматриваем плюсы и минусы жилых комплексов Москвы и Подмосковья

В этом посте архитектор Павел Железнов дал независимую оценку дому «Дыхание» застройщика ФСК «Лидер». Наш эксперт оценил все характеристики жилья — от расположения и архитектуры здания до комфорта жизни в нем и возможностей дизайна квартир.

Что нам известно: дом «Дыхание» расположен в Северном административном округе Москвы на Дмитровском шоссе. В двух минутах ходьбы — станция метро «Тимирязевская», а в пяти километрах — Садовое кольцо. Недалеко от жилого комплекса есть два парка: «Дубки» и «Тимирязевский», который занимает территорию 232 гектара.

Мнение Павла Железнова: «Дом „Дыхание“ действительно расположен в неплохом районе Москвы — на карте города это одно из самых больших зеленых пятен. Тимирязевский парк — замечательное место для пеших и велопрогулок, я сам часто катаюсь там на велосипеде.

Исторически этот район Москвы также интересен. Прежде всего он связан с Тимирязевской академией. Ранее здесь располагалось высшее сельскохозяйственное учебное заведение Российской Империи, основанное в 1857 году. Главный корпус проектировал Н. Л. Бенуа, отец всем известного художника А. Н. Бенуа.

Здание примечательно двумя фасадами — один выходит на площадь академии, другой — в барский парк. Как утверждают, эта идея принадлежала не архитектору, а первому директору академии, и символизировала две стези выпускников: служение на государство или на крупного помещика».

Что нам известно: в Тимирязевском районе развита социальная инфраструктура — в округе несколько детских садов (в том числе с бассейном и дополнительными творческими студиями) и две школы, которые входят в список лучших в Москве.

По близлежащим магистралям от «Дыхания» легко добраться до зон отдыха «Сорочаны», «Яхрома», вертолетного центра Heliport Moscow, яхт-клубов Shore House и «Адмирал».

Мнение Павла Железнова: «Скорее всего, при проектировании учитывали нагрузку на существующие учебные заведения, так как в самом комплексе детский сад или школа не предусмотрены.

Что касается зон отдыха, еще один плюс — соседство с дизайн-заводом „Флакон“. Это интересное арт-пространство с оригинальным набором магазинов и кафе».

Что нам известно: в доме «Дыхание» 406 квартир — от одно— до четырехкомнатных с эксклюзивными планировками. Метраж начинается от 50 кв. м, а стоимость — от 14,5 млн рублей. Потолки трехметровые.

Есть пентхаусы и двухуровневые квартиры, варианты с зимним садом и индивидуальным выходом на эксплуатируемую кровлю. Отделка квартир не предусмотрена, но есть несколько вариантов дизайн-проектов для клиентов, которые разработало архитектурное бюро YOO inspired by Stark совместно с Филиппом Старком

Мнение Павла Железнова: «Планировки однокомнатных квартир вполне удачные, в большинстве из них есть отдельная кухня и гардеробная зона при входе. Комнаты прямоугольной формы.

Есть несколько квартир, в которых гостиные расположены на углу здания, из-за этого комнаты неправильной формы, но для гостиных это допустимо. Общая площадь (50–60 кв. м) довольно большая для однокомнатных квартир. Увы, нет предложений с планировками „Евро“, когда совмещены кухня и гостиная, а спальня выделена.

Двухкомнатные квартиры считаются самыми покупаемыми, но, на мой взгляд, это самый худший сегмент в этом проекте. Есть хорошие планировки с изолированными прямоугольными комнатами, но большинство квартир все же расположены на углах башен.

Из-за криволинейной формы башен в плане, эти квартиры имеют очень много трапециевидных комнат, это существенный минус. Большая часть площадей квартир уходит в площадь коридоров и подсобных помещений. Общая площадь квартир — 77–125 кв. м. Но в этом классе зданий для двухкомнатных квартир оптимальная площадь — 80–90 кв. м.

Трех— и четырехкомнатные квартиры отличаются хорошим зонированием, комнаты в большинстве прямоугольной формы. Площадь 112—141 кв. м прекрасна для трехкомнатной квартиры. А четырехкомнатные квартиры площадью 120—132 кв. м могут стать хорошей альтернативой трехкомнатным».

Что нам известно: внутреннюю отделку входных групп, лобби, ресепшнов и лифтовых холлов также разработала студия YOO inspired by Stark. Дизайнеры использовали черный и белый мрамор, дерево, металл и цветное стекло. Во всех входных группах сделаны навесы (козырьки), защищающие от дождя и снега, как в дорогих отелях.

Консьерж-служба устроена по гостиничному принципу: в каждой секции есть ресепшн, где находится ресепшн-менеджер, который готов выполнить любое поручение.

Мнение Павла Железнова: «Отделка вестибюлей действительно выполнена на высоком уровне, применены качественные натуральные материалы и интересные, нестандартные архитектурные решения. Козырьки над входом — это обязательная норма проектирования для жилых зданий».

Что нам известно: кроме ресепшн и зон отдыха, в «Дыхании» предусмотрены каминный зал и библиотека, ресторан и SPA-центр, кинотеатр и детская комната.

В доме работает подземный паркинг на 387 машиномест по немецкой системе Klaus Multiparking. Есть зарядные станции для электромобилей. Попасть в паркинг можно на лифте.

Для обеспечения должного уровня безопасности в «Дыхании» предусмотрены собственная охрана и видеонаблюдение, а также сложносоставная система контроля доступа в паркинг, подъезд, на каждый этаж и на эксплуатируемую кровлю.

Мнение Павла Железнова: «Инфрастуктура и система безопасности — обязательная часть жилых комплексов бизнес и премиум классов. В этом нет ничего сверхъестественного.

А вот доступ в подземный паркинг при помощи лифтов для такого большого комплекса — существенный минус. В утренние и вечерние часы появятся скопления машин для въезда и выезда из парковки. Тем более что внутри парковка механизированная — это осложняет маневренность. Еще один из отрицательных аспектов: парковка Klaus не предназначена для автомобилей представительского класса и внедорожников».

Что нам известно: дом «Дыхание» на Тимирязевской — это одно— и двухсекционные многоэтажные здания башенного типа. Над проектом работало архитектурное бюро Филиппа Старка Yoo inspired by Starck. Команда создала инновационное решение — фасад здания расширяется кверху, поэтому фундамент дома меньше крыши на 90 кв. м. Из-за этого проект занесли в Книгу рекордов России

Для отделки фасадов использовали натуральные материалы — до третьего этажа фасады облицованы натуральным гранитом, выше для балконов и окон используется навесная система светопрозрачных конструкций с зеркальным эффектом. А непрозрачные части фасада выполнены из стемалита — закаленного и окрашенного стекла.

Часть крепления модульная, из-за чего снаружи вообще не видно никаких креплений, и создается впечатление, что здание построено из цельного куска стекла. Для гражданского строительства это редкость.

Мнение Павла Железнова: «Мне всегда нравится нестандартный подход к поставленной задаче. Но, по моему мнению, в этом случае расширение дома к верхним этажам скорее вызвано желанием получить большие по площади квартиры на более дорогих высоких этажах, чем создать уникальный проект.

Сочетание бордово-коричневого и голубого зеркального стекла на фасадах выглядит не очень гармонично. Почему его выбрали, мне сложно понять, очевидных предпосылок к этому выбору я не заметил, если только они не экономические.

Несмотря на заявленное участие команды Филиппа Старка, не вижу в проекте артистичных решений, свойственных мастеру. Фасады зданий довольно ординарные для современной городской застройки.

К премиум сегменту нельзя отнести просто здания со стеклянными фасадами и отделкой камнем нижних этажей. Фасады здания должны быть эксклюзивны полностью: должны присутствовать авторские детали, нестандартные и дорогие материалы».

Что нам известно: с момента выхода на рынок недвижимости в 2005 году ФСК «Лидер» реализовал 12 объектов, в том числе торгово-развлекательный комплекс MARI в Москве и отель 5* Four Points by Sheraton в Калуге . Еще 19 жилых комплексов и UP-кварталов находятся на стадии строительства.

Мнение Павла Железнова: «У ФСК „Лидер“ есть интересные с точки зрения архитектуры объекты, например ТРК MARI с необычной для торгового центра планировочной структурой или UP-квартала „Римский“ — проект Михаила Филиппова с уникальной и очень своеобразной архитектурой, выполненной в духе мастера.

Но в основном проекты ФСК „Лидер“ основаны на принципах проектирования позднесоветской архитектурной школы. Секционные здания с переменной этажностью своим силуэтом напоминают панельную застройку спальных районов. Впрочем, образ и структура дома „Дыхание“ в лучшую сторону отличается от традиционных проектов застройщика».

Для приобретения квартир в доме «Дыхание» действуют все варианты оплаты, в том числе ипотека от 8 ведущих банков, среди которых «Сбербанк» ВТБ и «Открытие». Первоначальный взнос стартует от 10%, а процентная ставка — от 7,5% годовых. Ипотеку можно взять на срок до 30 лет. Регулярно действуют акции и скидки. Дом полностью сдан в эксплуатацию и уже принял первых жильцов.

Мнение Павла Железнова: «Всегда приятно не ждать несколько лет, а сразу получить купленную квартиру. Но владельцам квартир еще предстоит сделать ремонт, ведь они продаются без отделки. Надеюсь, процесс не будет долгим, а интересные интерьерные решения отыщутся на INMYROOM».

Да. Прекрасная транспортная доступность, городские магистрали, близкое расположение к станции метро «Тимирязевская» делают эту локацию очень привлекательной.

Да, вблизи «Дыхания» есть школы и детские сады — это прекрасно. Зоны отдыха тоже находятся в непосредственной близости.

Да, если вы не собираетесь покупать в «Дыхании» двухкомнатную квартиру.

Да, в комплексе есть развернутая дополнительная инфраструктура, которая может быть привлекательна для жителей.

Да, видно, что интерьерами вестибюлей здании занимались профессионалы и они были сделаны по индивидуальному проекту, который и был заявлен.

Нет, несмотря на передовой и не совсем традиционный выбор материала для отделки, фасады «Дыхания» выглядят весьма спорно.

Да, в портфеле компании немало реализованных объектов, это дает уверенность, что у застройщика есть профессиональная команда и опыт.

Да, поддержка проекта ведущими банками — лучшая гарантия успешного приобретения недвижимости.