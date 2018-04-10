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На западе Москвы началось заселение четырех новостроек
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На западе Москвы началось заселение четырех новостроек 

Российская Газета 1 час назад
В новенькой 14-этажке по проспекту Вернадского, 61, корпус 3 — 114 квартир, больше половины из них — двухкомнатные, именно на них самый большой спрос. Будущим новоселам досюда — меньше сотни метров от старого дома. То есть не придется менять не то что район, но даже квартал и улицу, за которые больше всего держатся москвичи.
— Отделка квартир и прилегающее благоустройство проведены в соответствии со всеми стандартами реновации, подчеркнул замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй. — Отвечает им и квартирография — везде светлые комнаты, просторные прихожие, кухни и санузлы. Всего в этом году планируем начать заселение 32 домов, 9 из них расположены на западе Москвы.
Всего в Западном округе попали в программу реновации 558 домов из 5171, включенного в целом по городу. Началось же заселение с дома на востоке столицы на 5-й Парковой улице. «Более 90 процентов жителей там подписали согласие на переезд, а около 10 процентов заявили о желании купить еще и дополнительные квадратные метры, чтобы увеличить свою жилплощадь», — говорит Валуй. Квартиры отделаны действительно добротно — заезжай и живи. Флизелиновые белые обои под покраску, санузлы с кафельной плиткой и сантехникой, на кухне — раковина, электроплита и фартук из плитки. Даже стильные люстры уже висят под потолком.
Радуют глаз и яркие фасады домов. Первые этажи отданы под магазины, салоны красоты и другие функции, подъезды доступны мамам с коляской и инвалидам, в каждом — грузовые и пассажирские лифты.
Одна из новостроек, квартиры в которой сейчас осматривают будущие новоселы, стоит на Гжатской улице. Буквально в 40 метрах от нее — кирпичная пятиэтажка, где в квартире на первом этаже вот уже 53 года живет Галина Васильевна Могутнова. Корреспондентам «РГ» она показала свою старую двухкомнатную квартиру, где уже собраны и пронумерованы картонные коробки для переезда. Почти во всех из них книги, рассказывает пенсионерка. Признается: квартирку свою она очень любит. Но и новый дом произвел впечатление — Галине Васильевне очень понравилась предложенная ей просторная «двушка» с окнами на солнечную сторону на втором этаже. «С прежней даже сравнивать нельзя, — делится она впечатлениями. — Комнаты — больше прежних, а кухня и вовсе просторнее почти вдвое. Да и балкона у меня не было, а теперь — просторная лоджия».
Галина Васильевна не преувеличивает — площадь ее «двушки» в хрущевке была лишь чуть больше 40 кв. м, а новые апартаменты — 55,5 «квадрата». Кухня в старой квартире была пятиметровой, а в новой — 9,2 кв. м.
Всего в четырех новых домах в Западном округе — 679 квартир. Андрей Валуй предполагает, что на их заселение уйдет до полугода, хотя на 5-й Парковой процесс идет куда быстрее — там новоселье справили уже в каждой третьей квартире, хотя заселять дом начали в начале февраля.
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