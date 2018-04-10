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«В недалёком будущем дома будут многофункциональны». Денис Леонтьев — о том, что ждёт рынок недвижимости
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«В недалёком будущем дома будут многофункциональны». Денис Леонтьев — о том, что ждёт рынок недвижимости 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Сегодня, 10 апреля, прошла ежегодная конференция «Апрельские тезисы рынка недвижимости», организованная ИД «Коммерсантъ». Strelka Magazine публикует главные тезисы Дениса Леонтьева, генерального директора КБ «Стрелка», о том, какие изменения произойдут на рынке недвижимости в ближайшем будущем.
«Уже в 2025 году миллениалы составят 70% работающего населения России. Эти люди живут по новой системе и имеют совершенно другие представления о быте, потреблении и городском пространстве. Скорее всего, право собственности и возможность владения будут всё меньше пересекаться в их представлениях, что окажет сильное влияние и на рынок недвижимости. Кроме этого, эти люди будут сами заявлять о своих потребностях и определять качество продукта на рынке, а девелоперам нужно будет подстраиваться под новые правила.
Сегодня большая часть жилых площадей имеет только одну функцию: это либо жилой дом, либо гостиница, либо офис. В недалёком будущем дома будут многофункциональны, а плотность застройки заменится её интенсивностью. Так, один объект недвижимости будет иметь несколько функций: над жилыми пространствами, например, будет располагаться гостиница, под ними офисы, а в соседней двери магазин.
Всё больше будут развиваться технологии умного города. Многие из них мы используем и сегодня в городах: появляются дворы без машин, ведётся разговор о приоритете общественного транспорта над частным. Скорее всего, через десять лет такого разделения вообще не будет существовать, а появится связанная система получастного-полуобщественного транспорта, сочетающая в себе эффективность и комфорт одновременно.
Развитие онлайн-торговли изменит не только повседневные практики горожан, но и конфигурации их домов. Многие девелоперы говорят о том, что вскоре в домах нужно будет предусматривать не маленькие ящики для почты, а большие боксы для электронных посылок. Скорее всего, городской ретейл в будущем превратится просто в витрины электронных магазинов.
Кроме этого, изменится и сам девелопмент. Появится всё больше компаний, ориентированных не на стоимость акций на бирже, а на фиксированный объём прибыли. Всё больше девелоперов будут строить не премиальное жильё, а социальное, то есть решать социальные задачи и направлять заработанные на этом средства на поддержание местных сообществ. Такие практики наблюдаются уже по всему миру, и я думаю, что вскоре они придут и в Россию.
Конечно, для того, чтобы такие предсказания сбылись, нужно проводить большую работу и выстраивать диалог между властью и жителями. Без него не возникает доверия, а без доверия невозможно реализовать задуманные проекты. Нужно разговаривать с горожанами, владельцами бизнеса, вовлекать людей в совместное принятие решений».
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