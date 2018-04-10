Котельную в составе жилой застройки начали возводить в Рузском округе

Строительство котельной в составе жилой застройки началось в Рузском округе Подмосковья , работы планируют завершить к концу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«По проекту будет возведено здание площадью 258 квадратных метров. Тепловая мощность котельной составит 5,9 мегаватта», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев

Объект предназначен для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры жилой застройки, расположенных по улице Восточной и улице Заводской в поселке Тучково Рузского городского округа. Заказчиком выступает администрация муниципального образования.

По словам Тагиева, после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.

«Планируемое завершение строительства — четвертый квартал 2018 года», — заключается в сообщении.