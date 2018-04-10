Ещё
Котельную в составе жилой застройки начали возводить в Рузском округе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Котельную в составе жилой застройки начали возводить в Рузском округе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительство котельной в составе жилой застройки началось в Рузском округе Подмосковья, работы планируют завершить к концу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«По проекту будет возведено здание площадью 258 квадратных метров. Тепловая мощность котельной составит 5,9 мегаватта», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
Объект предназначен для теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры жилой застройки, расположенных по улице Восточной и улице Заводской в поселке Тучково Рузского городского округа. Заказчиком выступает администрация муниципального образования.
По словам Тагиева, после подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.
«Планируемое завершение строительства — четвертый квартал 2018 года», — заключается в сообщении.
РИАМО: последние новости
Строительство торгового комплекса «Метро» завершили в Одинцовском районе В Подмосковье набирает популярность регистрация прав на машино‑места «Стройтранснефтегаз» и «Стройтрансгаз» арендовали 21,5 тыс кв м офисов в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина арестовала еще одно российское судно715
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления69
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам79
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ210
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня87
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение