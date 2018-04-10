Торговые объекты Подмосковья начали готовиться к лету

С потеплением торговые объекты на территории Подмосковья начали сезонную подготовку к летнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В рамках месячника по благоустройству и в связи с наступлением благоприятных погодных условий мы рекомендуем всем объектам торговли, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, провести мероприятия, направленные на приведение в надлежащее состояние своих предприятий и прилегающей территории после зимнего периода», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников

Также министерство рекомендует организовать субботники на предприятиях торговли с выполнением таких работ, как промывка витрин, фасадов, цоколей, ремонт входных групп, приведение в надлежащее санитарное состояние прилегающей территории и другие.

Министр напомнил, что на территории Московской области расположено порядка 56 тысяч торговых объектов. Это как капитальные торговые объекты, магазины шаговой доступности, расположенные на первых этажах жилых домов, розничные рынки, так и нестационарные торговые объекты.