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Торговые объекты Подмосковья начали готовиться к лету
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Торговые объекты Подмосковья начали готовиться к лету 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С потеплением торговые объекты на территории Подмосковья начали сезонную подготовку к летнему периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«В рамках месячника по благоустройству и в связи с наступлением благоприятных погодных условий мы рекомендуем всем объектам торговли, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, провести мероприятия, направленные на приведение в надлежащее состояние своих предприятий и прилегающей территории после зимнего периода», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
Также министерство рекомендует организовать субботники на предприятиях торговли с выполнением таких работ, как промывка витрин, фасадов, цоколей, ремонт входных групп, приведение в надлежащее санитарное состояние прилегающей территории и другие.
Министр напомнил, что на территории Московской области расположено порядка 56 тысяч торговых объектов. Это как капитальные торговые объекты, магазины шаговой доступности, расположенные на первых этажах жилых домов, розничные рынки, так и нестационарные торговые объекты.
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