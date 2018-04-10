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Пожар произошел на территории склада на северо-востоке Москвы
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Пожар произошел на территории склада на северо-востоке Москвы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пока площадь возгорания составляет 50 квадратных метров, сообщается в Telegram Агентства «Москва».
Ситуация осложняется тем, что в помещениях хранятся газовые баллоны и банки с краской. Огонь быстро распространяется.
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