Пожар произошел на территории склада на северо-востоке Москвы

Пока площадь возгорания составляет 50 квадратных метров, сообщается в Telegram Агентства «Москва».

Ситуация осложняется тем, что в помещениях хранятся газовые баллоны и банки с краской. Огонь быстро распространяется.