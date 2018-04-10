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Развитию инноваций помогают налоговыми льготами
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Развитию инноваций помогают налоговыми льготами 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Высокопроизводительные рабочие места в Москве сосредоточены в технопарках, технополисах и индустриальных парках.
Убедительный пример тому — столичные технопарки. Это конкретный результат поддержки предпринимательской инициативы через системные решения, снижающие издержки производства и нейтрализующие риски ведения бизнеса. Эксперты прогнозируют: количество высокопроизводительных рабочих мест в Москве значительно вырастет в ближайшие пять лет.
Сегодня на территории Москвы действуют более 30 технопарков, где работают почти две тысячи компаний. Примерно столько же насчитывается в столице и промышленных комплексов.
Сосредоточение высокопроизводительных рабочих мест в создаваемых технополисах, технопарках и индустриальных парках объясняется в том числе и городскими льготами.
Промышленники получают максимум налоговых льгот — от 17 до 25 процентов. К этому следует добавить преференции в виде снижения налогов на прибыль, имущество организации, на землю, льготы на аренду земельных участков.
— Москва — это уникальный субъект Федерации. Фактически столица сегодня является платформой для выращивания компаний — национальных лидеров на глобальных рынках. И это не просто компании, работающие в несырьевом секторе экономики, а компании, которые создают новые отрасли будущего, — отметила директор Института экономики роста имени Столыпина, глава Экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.
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