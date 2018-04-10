Развитию инноваций помогают налоговыми льготами

Высокопроизводительные рабочие места в Москве сосредоточены в технопарках, технополисах и индустриальных парках.

Убедительный пример тому — столичные технопарки. Это конкретный результат поддержки предпринимательской инициативы через системные решения, снижающие издержки производства и нейтрализующие риски ведения бизнеса. Эксперты прогнозируют: количество высокопроизводительных рабочих мест в Москве значительно вырастет в ближайшие пять лет.

Сегодня на территории Москвы действуют более 30 технопарков, где работают почти две тысячи компаний. Примерно столько же насчитывается в столице и промышленных комплексов.

Сосредоточение высокопроизводительных рабочих мест в создаваемых технополисах, технопарках и индустриальных парках объясняется в том числе и городскими льготами.

Промышленники получают максимум налоговых льгот — от 17 до 25 процентов. К этому следует добавить преференции в виде снижения налогов на прибыль, имущество организации, на землю, льготы на аренду земельных участков.